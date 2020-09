Тагильчанин стал членом новой свердловской комиссии по борьбе с раком

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов утвердил позиции областной противораковой комиссии, которую возглавил замглава минздрава Сергей Турков. Одним из ее членов стал начальник филиала № 1 ГАУЗ СО «СООД» в Нижнем Тагиле Игорь Скороходов.

Главными задачами комиссии является разработка мер по улучшению онкопомощи в больницах и анализ причин диагностических ошибок. В состав комиссии помимо Сергея Туркова вошли еще восемь высококвалифицированных специалистов, среди которых: главный внештатный специалист-онколог минздрава Владимир Елишев, начальник отдела организации медпомощи взрослову населению министерства Валентин Еремкин и начальник филиала № 2 ГАУЗ СО «СООД» в Каменске-Уральском Марина Пимменова. Напомним, что по итогам 2019 года в Свердловской области выросло число жертв онкологических заболеваний, а именно от новообразований умерло 10 193 человек. Рак является второй по распространённости причиной смертей уральцев.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter