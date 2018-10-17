Евгений Куйвашев поддержал идею переименовать аэропорт Кольцово

Губернатор Свердловской области ранее высказывался за то, чтобы аэропорту оставили его прежнее имя, однако сегодня на сайте департамента информационной политики появилось сообщение о том, что Куйвашев предоставляет право решать жителям региона.

Я за то, чтобы аэропорт Кольцово сохранил название, но и за то, чтобы общественность решила, чье имя ему присвоить, пояснил губернатор.