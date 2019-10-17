Депутат Володин предложил ввести пятидневку в школах Екатеринбурга

Пятидневная учебная неделя введена в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Ульяновске, Алтайском крае и Республике Башкортостан. По словам Володина, к нему поступает много просьб о сокращении учебного времени для школьников. Родители хотят проводить с детьми выходные. Еще одной причиной жалоб является то, что многие дети посещают секции и не успевают отдохнуть.