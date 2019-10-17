Депутат Володин предложил ввести пятидневку в школах Екатеринбурга
Сегодня, 20:35ОбществоФото: Екатеринбургская гордума
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин предложил ввести пятидневную учебную неделю в школах столицы Урала, сообщает пресс-служба екатеринбургской думы.
Сюжеты: Екатеринбург
Пятидневная учебная неделя введена в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Ульяновске, Алтайском крае и Республике Башкортостан. По словам Володина, к нему поступает много просьб о сокращении учебного времени для школьников. Родители хотят проводить с детьми выходные. Еще одной причиной жалоб является то, что многие дети посещают секции и не успевают отдохнуть.
В Екатеринбурге по пятидневной учебной неделе учатся 23 школы и 163. Пятидневка существует для всех первоклассников уральской столицы.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей