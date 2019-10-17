В Екатеринбурге по кирпичам разбирают старинную усадьбу

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В столице Урала начали разбирать часть старинной «Усадьбы Блохиной», пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Усадьба является объектом культурного наследия и ее должны были отреставрировать. На днях екатеринбуржцы увидели, что часть архитектурной композиции усадьбы разрушена.
На объекте может быть проведена реставрация, но в данный момент происходит отнюдь не сохранение, а полное разрушение объекта культурного наследия,отмечают местные жители.
В управлении госохраны объектов культурного наследия Свердловской области пояснили, что с ними проект реставрации согласован. Подрядчик должен разобрать архитектурную композицию и пронумеровать кирпичи.
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Представители управления выедут на объект, чтобы проверить ход работ.
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