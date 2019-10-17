В Нижнем Тагиле к 2022 году планируют построить завод по производству СПГ
Сегодня, 20:04ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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К 2022 году в Нижнем Тагиле появится завод по производству сжиженного природного газа, стоимостью в 1 млрд рублей, пишет «АиФ-Урал».
Сюжеты: Нижний Тагил
Новый завод будет производить 5 тонн СПГ в час.
Предварительно добро от ПАО «Газпром» на создание такого завода уже получено, сообщил гендиректор ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Алексей Крюков.
На заводе будут работать 50-55 человек. Строительство планируют начать в 2021-2022 годах.
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