Танцовщицы из Екатеринбурга выступят на шоу «Танцы» на ТНТ

Дуэт танцовщиц из Екатеринбурга «Макеева и Iva» примет участие в новом выпуске последнего сезона на шоу «Танцы» на ТНТ.

Танец для кастинга девушки поставили под собственный трек «Танцуем». Вероника Макеева и Александра Иваниченко танцами занимаются с детства. Они пришли с номером, созданным в направлении Afro Dance. Отмечается, что Вероника уже не в первый раз приходит на проект. Она выступала на кастингах в пятом и шестом сезоне. На этот раз она решила попытать удачу вместе с подругой. Дружат девушки уже давно. Напомним, последний сезон проекта стартовал 29 августа. В нем уже приняли участие три екатеринбурженки, а также отбор на шоу прошел житель Верхней Пышмы Дмитрий Леванов. Уральский танцор попал в седьмой сезон шоу «Танцы» на ТНТ

