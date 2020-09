В Нижнем Тагиле у вокзала молодежь устроила «зажигательные» танцы на автомобиле

В Нижнем Тагиле 20 сентября компания молодых людей устроила танцы на капоте автомобиля на остановке маршруток у вокзала. Об этом сообщили тагильчане в социальных сетях.

Две девушки и мужчина, забравшиеся на капот и крышу автомобиля, устроили танцы. К ним подошли полицейские, которые просили прекратить действия. Рядом с автомобилем находился еще один мужчина, который общается с представителями правопорядка. Несмотря на то, что полицейские стояли рядом, молодые люди и не подумали прекратить танцы. Video: Личная страница Эдика Романова во "Вконтакте" На момент публикации в МУ МВД «Нижнетагильское» комментарий TagilCity.ru не предоставили. В начале сентября в Екатеринбурге известный диджей Николай Колмаков устроил вторую шумную вечеринку на Плотинке. Несмотря на то, что в тот день было холодно, мероприятие посетили около 100 человек. Оштрафованный за вечеринку диджей снова собрал толпу горожан в Екатеринбурге

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter