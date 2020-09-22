В Нижнем Тагиле у вокзала молодежь устроила «зажигательные» танцы на автомобиле

В Нижнем Тагиле у вокзала молодежь устроила «зажигательные» танцы на автомобиле

Сегодня, 08:24ПроисшествияPhoto: скриншот видео Эдика Романова во "Вконтакте"
В Нижнем Тагиле 20 сентября компания молодых людей устроила танцы на капоте автомобиля на остановке маршруток у вокзала. Об этом сообщили тагильчане в социальных сетях.

Две девушки и мужчина, забравшиеся на капот и крышу автомобиля, устроили танцы. К ним подошли полицейские, которые просили прекратить действия.

Рядом с автомобилем находился еще один мужчина, который общается с представителями правопорядка.

Несмотря на то, что полицейские стояли рядом, молодые люди и не подумали прекратить танцы.

Video:Личная страница Эдика Романова во "Вконтакте"

На момент публикации в МУ МВД «Нижнетагильское» комментарий TagilCity.ru не предоставили.

В начале сентября в Екатеринбурге известный диджей Николай Колмаков устроил вторую шумную вечеринку на Плотинке. Несмотря на то, что в тот день было холодно, мероприятие посетили около 100 человек.

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