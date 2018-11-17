Две поликлиники будут прикреплены к поселку Старатель в Нижнем Тагиле
16 ноября инициативная группа жителей поселка Старатель встретилась с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым для того, чтобы обсудить с ним вопрос о сохранении местной поликлиники.
Поликлиника в микрорайоне Старатель на улице Курортная,18 уже несколько лет, по словам местных жителей, находится в плачевном состоянии – в здании отсутствует ремонт, для взрослого населения нет штатных врачей и среднего медицинского персонала.
Из-за этого жителям Старателя и еще двух поселков – Руш и Ключики – приходится обращаться в другие медицинские учреждения, которые зачастую находятся в отдаленных районах города.
Осенью 2018 года на подъездах жилых домов появились объявления, где жителям предлагается для оказания медицинской помощи по полису ОМС прикрепиться к НУЗ «Дорожная больница на ст. Свердловск-Пассажирский ОАО «РЖД».
Жители Старателя, обеспокоенные судьбой местной поликлиники, обратились к министру здравоохранения Свердловской области Андрею Цветкову с просьбой поддержать медучреждение и не ликвидировать его.
16 ноября в рамках визита в Нижний Тагил Цветков встретился с инициативной группой жителей Старателя – председателем местного Совета ветеранов Смирновой Маргаритой Георгиевной, председателем Совета ветеранов НТИИМ Мироновым Александром Григорьевичем и председателем Совета ветеранов санатория «Руш» Князевым Михаилом Алексеевичем.
Встреча прошла после совещания в администрации Нижнего Тагила, где Андрей Цветков объявил о решении прикрепить к Старателю две больницы – местную и «РЖД».
Мы оставим всё. Вот сколько вы человек прикрепите – столько мы вам дадим госзаданий. Готовьте документы, мы отремонтируем вашу поликлинику. Какая больница лучше – народ проголосует своими походами к врачу. Я думаю, что это устроит всех. И это будет такой хороший пилотный проект в Свердловской области, когда на одной территории конкуренция. Всё, решение принято,подчеркнул Андрей Цветков.
На встрече с ветеранами министр сообщил им принятое решение о том, что жители поселка Старатель теперь смогут выбирать из двух медучреждений. Кроме того, в местной поликлинике пройдет ремонт, увеличится количество приемов терапевта с одного раз в неделю до двух, будет решаться кадровый вопрос.
Директор больницы «РЖД» Жан Солдатов пообещал, что в случае обращения жителей Старателя в их поликлинику, медицинская помощь будет оказана в полном объеме. Также, по словам Солдатова, гарантированы дальнейшие перспективы существования и развития больницы.
Я буду лично контролировать, чтобы помощь всем жителям Старателя оказывалась в полной мере. Наши масштабы позволяют принять всех желающих. Узкие специалисты в поликлинике есть все, сообщил Жан Солдатов.
Также больница «РЖД» получила лицензию на кабинет неотложной помощи, который планировалось открыть с января 2019 года. Однако, по словам Солдатова, возможно он начнет свою работу уже сейчас.