В Нижнем Тагиле 494 молодые семьи получили сертификаты на покупку или строительство жилья. Об этом стало известно 17 ноября на заседании думской комиссии по молодежной политике, физкультуре, спорту и туризму.

На данный момент в списке на получение выплат находится еще 584 семьи, сообщает АН «Между строк». Общая сумма средств, выделенных на госпрограмму по обеспечению жильем, составляет 26,9 миллиона рублей. Из них 15 миллионов рублей направлено из местного бюджета, а из регионального и федерального бюджетов было выделено 11,9 миллиона рублей. Напомним, в июне в Нижнем Тагиле 21 молодая семья получила сертификаты на получение соцвыплаты для улучшения жилищных условий. В Нижнем Тагиле 21 семья получила сертификаты на покупку жилья

