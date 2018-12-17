Долг свердловчан за ЖКХ составил 2 млрд 400 млн рублей в 2018 году

96,2% населения Свердловской области платит за услуги ЖКХ. На конец сентября 2018 года жители региона совершили оплату на сумму 59,2 миллиарда рублей.

Общая стоимость услуг ЖКХ за данный период составила 61 миллиард 600 миллионов рублей. 40 миллиардов 700 миллионов рублей из этой суммы составляет оплата коммунальных платежей. Более половины (51,7%) суммы насчитано за теплоснабжение, а 26,9% - за электричество.