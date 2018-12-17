Невеста в костюме Пряни: «Легион» поддержал Диану Мутыгуллину в Первоуральске

15 декабря в Первоуральске состоялся финал конкурса «Уральская невеста». Лидирующая с большим отрывом на этапе интернет-голосования Диана Мутыгуллина не стала победительницей, однако оказалась самой титулованной конкурсанткой.

Поддержать Диану в Первоуральск прибыли 12 молодых людей из разных городов России, они прозвали себя «Легион».

В беседе с организатором конкурса Татьяной Киряковой представители «Легиона» выразили свое возмущение относительно того, что Динаре не была вручена награда за победу в номинации по результатам интернет-голосования.

По этой девочке прошлись, прошлись по всем остальным. Мы с членами жюри решили, что вот так не должно быть. Мы конкурсанток защищаем. Мы убрали голосование, пояснила Кирякова.

Сама девушка восприняла приезд группы поддержки как очередной «стёб», однако настрой участницы был «боевой». Динара проявила себя как самая креативная участница, во время номера в карнавальных костюмах девушка вышла в костюме Пряни из мультфильма «Шрек», а на творческом конкурсе исполнила рэп, посвященный её мужу – Султану.

На протяжении всего выступления «Легион» громко аплодировал и скандировал имя Динары, организатору конкурса Татьяне Киряковой пришлось неоднократно делать замечания молодым людям.