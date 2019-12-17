Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат признан потерпевшим в деле о дедовщине

О возбуждении уголовного дела сообщил адвокат Рамиля Шамсутдинова. Кроме Шамсутдинова по делу в качестве потерпевших будут проходить еще несколько солдат. Также адвокат пояснил, что дело возбуждено в отношении конкретного военнослужащего части.