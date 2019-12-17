Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат признан потерпевшим в деле о дедовщине
Сегодня, 19:56ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Солдат-срочник, который устроил стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях, пишет ТАСС.
О возбуждении уголовного дела сообщил адвокат Рамиля Шамсутдинова. Кроме Шамсутдинова по делу в качестве потерпевших будут проходить еще несколько солдат. Также адвокат пояснил, что дело возбуждено в отношении конкретного военнослужащего части.
Напомним, что 25 октября Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам, в результате чего погибли восемь человек.
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