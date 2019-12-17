В Екатеринбурге общественники снова планируют борьбу за сквер
Сегодня, 09:10ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга» намерено бороться за сохранение сада, рядом с которым намечено строительство нового зала филармонии, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Первое собрание участников клуба запланировано на 14 января 2020 года. На мероприятие приглашен заведующий научно-информационным центром Музея истории Евгений Бурденков. Он расскажет историю сада, а затем общественники обсудят план по сохранению 150-летних деревьев.
Напомним, новый зал филармонии появится к 300-летию столицы Урала. Ради строительства объекта будет снесен жилой дом, из которого месяц назад съехал последний жилец.
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