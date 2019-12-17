В Екатеринбурге общественники снова планируют борьбу за сквер

Первое собрание участников клуба запланировано на 14 января 2020 года. На мероприятие приглашен заведующий научно-информационным центром Музея истории Евгений Бурденков. Он расскажет историю сада, а затем общественники обсудят план по сохранению 150-летних деревьев.