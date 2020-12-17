Студенты уральских медколледжей получат 15 млн рублей за практику в «красной зоне»

Напомним, в конце ноября вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что более 60 тысяч студентов медвузов привлечены к борьбе с коронавирусом. Они получат выплаты 10 тысяч рублей. Кроме того, федеральными властями дано поручение о привлечении студентов к работе в регистратурах, чтобы разгрузить их.