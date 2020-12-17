Студенты уральских медколледжей получат 15 млн рублей за практику в «красной зоне»

Студенты уральских медколледжей получат 15 млн рублей за практику в «красной зоне»

Сегодня, 16:51ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Студенты-медики Свердловской области, которые обучаются по программам среднего профессионального медицинского образования получат 15 миллионов рублей за практику в условиях коронавирусной инфекции.

Так, каждому студенту, который работает в условиях COVID-19 положена выплата в размере семи тысяч рублей за ноябрь и декабрь. Проект постановления правительство Свердловской области подготовил региональный минздрав.

Напомним, в конце ноября вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что более 60 тысяч студентов медвузов привлечены к борьбе с коронавирусом. Они получат выплаты 10 тысяч рублей. Кроме того, федеральными властями дано поручение о привлечении студентов к работе в регистратурах, чтобы разгрузить их.

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