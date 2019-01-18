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Рейд по проверке газового оборудования прошел на ул. Циолковского в Нижнем Тагиле
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Рейд по проверке газового оборудования прошел на ул. Циолковского в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:44ОбществоФото: ПСС МБУ «Центр защиты населения и территории г. Н.Тагил»
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