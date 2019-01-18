Рейд по проверке газового оборудования прошел на ул. Циолковского в Нижнем Тагиле

Газовики осуществили замер уровня пропана в квартирах, также были проведены профилактические беседы с жителями домов. В помещениях на улице Циолковского газовая служба прекратила обслуживание по обеспечению газовыми баллонами, поэтому жители могут пользоваться электроплитами.

Профилактические мероприятия провели специалисты мэрии Нижнего Тагила, центра защиты населения, АО «ГАЗЭКС», отдела надзорной деятельности и профилактической работы города и Горноуральского ГО.

В зимнее время возрастает риск взрывов и пожаров в зданиях из-за неправильного использования газового оборудования, об этом сообщил начальник управления ЖКХ Егор Копысов.