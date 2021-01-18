Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 20 января приедет в Нижний Тагил

Напомним, 17 января губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с 87-летием Среднего Урала. Область образовалась в 1934 году и на тот момент включала в себя Пермский край. Текущие границы регион получил в 1938 году, когда Пермскую область была отделена.