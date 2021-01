Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 20 января приедет в Нижний Тагил

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетит Нижний Тагил.

Евгений Куйвашев обсудит с оперативным штабом подготовку к юбилею Нижнего Тагила и приедет в сам город 20 января. В рамках визита губернатор планирует посещение нескольких объектов социальной сферы, пишет Ура.ру со ссылкой на инсайдера. В этот день планируется открытие школы №85 на проспекте Мира после завершения капитального ремонта. Кроме того, на грядущей неделе Евгений Куйвашев встретится с выдвиженцами в Госдуму и ЗакСо Свердловской области. 19 января он будет присутствовать на заседании оперативного штаба региона по борьбе с COVID-19. Кроме него на мероприятии ожидаются участники из руководства Московской области. Напомним, 17 января губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с 87-летием Среднего Урала. Область образовалась в 1934 году и на тот момент включала в себя Пермский край. Текущие границы регион получил в 1938 году, когда Пермскую область была отделена. Свердловской области исполнилось 87 лет

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter