Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 20 января приедет в Нижний Тагил

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 20 января приедет в Нижний Тагил

Сегодня, 12:44ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетит Нижний Тагил.

Евгений Куйвашев обсудит с оперативным штабом подготовку к юбилею Нижнего Тагила и приедет в сам город 20 января. В рамках визита губернатор планирует посещение нескольких объектов социальной сферы, пишет Ура.ру со ссылкой на инсайдера.

В этот день планируется открытие школы №85 на проспекте Мира после завершения капитального ремонта.

Кроме того, на грядущей неделе Евгений Куйвашев встретится с выдвиженцами в Госдуму и ЗакСо Свердловской области.

19 января он будет присутствовать на заседании оперативного штаба региона по борьбе с COVID-19. Кроме него на мероприятии ожидаются участники из руководства Московской области.

Напомним, 17 января губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с 87-летием Среднего Урала. Область образовалась в 1934 году и на тот момент включала в себя Пермский край. Текущие границы регион получил в 1938 году, когда Пермскую область была отделена.

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