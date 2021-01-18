Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 20 января приедет в Нижний Тагил

Евгений Куйвашев обсудит с оперативным штабом подготовку к юбилею Нижнего Тагила и приедет в сам город 20 января. В рамках визита губернатор планирует посещение нескольких объектов социальной сферы, пишет Ура.ру со ссылкой на инсайдера.
В этот день планируется открытие школы №85 на проспекте Мира после завершения капитального ремонта.
Кроме того, на грядущей неделе Евгений Куйвашев встретится с выдвиженцами в Госдуму и ЗакСо Свердловской области.
19 января он будет присутствовать на заседании оперативного штаба региона по борьбе с COVID-19. Кроме него на мероприятии ожидаются участники из руководства Московской области.
Напомним, 17 января губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с 87-летием Среднего Урала. Область образовалась в 1934 году и на тот момент включала в себя Пермский край. Текущие границы регион получил в 1938 году, когда Пермскую область была отделена.