В Нижнем Тагиле организована крещенская купель

В Нижнем Тагиле на пруду готова купель к празднику Крещения.

19 января жители Нижнего Тагила смогут искупаться в проруби в честь праздника Крещения Господня. Купель организована у клуба моржей, напротив дома № 1 на проспекте Мира. Искупаться в проруби можно будет с 9.00 до 18.00, пишет «Тагильский рабочий». Photo: Читатель TagilCity.ru Для переодевания тагильчан будут организованы две палатки с обогревом. Скамьи в них будут подвергаться 30 минутной дезинфекции, а вход без защитной маски будет запрещен. На месте организуют дежурство спасателей и медиков. Кроме того, для избежания скопления людей стражи порядка и добровольцы начнут дежурство. Они будут контролировать количество и очередность купающихся. Напомним, представители епархии Екатеринбурга и власти Свердловской области порекомендовали верующим отказаться от купания в проруби 19 января из-за COVID-19. Свердловские власти рекомендуют отказаться от массовых купаний в проруби в Крещение

