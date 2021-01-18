В Нижнем Тагиле организована крещенская купель

В Нижнем Тагиле организована крещенская купель

Сегодня, 13:43ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле на пруду готова купель к празднику Крещения.

19 января жители Нижнего Тагила смогут искупаться в проруби в честь праздника Крещения Господня.

Купель организована у клуба моржей, напротив дома № 1 на проспекте Мира. Искупаться в проруби можно будет с 9.00 до 18.00, пишет «Тагильский рабочий».

Photo:Читатель TagilCity.ru

Для переодевания тагильчан будут организованы две палатки с обогревом. Скамьи в них будут подвергаться 30 минутной дезинфекции, а вход без защитной маски будет запрещен.

На месте организуют дежурство спасателей и медиков. Кроме того, для избежания скопления людей стражи порядка и добровольцы начнут дежурство. Они будут контролировать количество и очередность купающихся.

Напомним, представители епархии Екатеринбурга и власти Свердловской области порекомендовали верующим отказаться от купания в проруби 19 января из-за COVID-19.

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