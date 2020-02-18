Тагильчанка получила 240 часов обязательных работ за попытку обмануть налоговую
Сегодня, 09:10ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Жительница Нижнего Тагила осуждена за покушение на мошенничество. Она совершила мнимую сделку купли-продажи квартиры, чтобы получить налоговый имущественный вычет, сообщает региональная прокуратура.
Сюжеты: Нижний Тагил
27 июня 2017 года заключила мнимый договор купли-продажи жилого помещения, принадлежащего ей на праве собственности, получив расписку о получении денежных средств со своей знакомой во исполнение договора купли-продажи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Затем осужденная направила в налоговую инспекцию документы, необходимые для получения налогового вычета в размере чуть более 50 тысяч рублей. Однако реализовать свой план до конца тагильчанка не смогла. Осенью 2018 года были установлены обстоятельства, исключающие возможность предоставления ей компенсации.
Женщина признана виновной и приговорена к 240 часам обязательных работ.
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