Тагильчанка получила 240 часов обязательных работ за попытку обмануть налоговую

27 июня 2017 года заключила мнимый договор купли-продажи жилого помещения, принадлежащего ей на праве собственности, получив расписку о получении денежных средств со своей знакомой во исполнение договора купли-продажи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Затем осужденная направила в налоговую инспекцию документы, необходимые для получения налогового вычета в размере чуть более 50 тысяч рублей. Однако реализовать свой план до конца тагильчанка не смогла. Осенью 2018 года были установлены обстоятельства, исключающие возможность предоставления ей компенсации.