Найден подрядчик для капремонта школы № 12 в Усть-Утке за 13,2 миллиона рублей

Согласно техническому заданию, на первом этапе работы строители демонтируют деревянные перегородки, оконные блоки, полы и балки. Затем подрядчики сделают новый фундамент, заменят часть бревен и полностью обновят кровлю школы. Также в учебном заведении установят новую систему отопления, санитарные узлы и оборудуют спортзал. Все работы должны быть завершены к концу 2021 года.