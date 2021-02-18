Найден подрядчик для капремонта школы № 12 в Усть-Утке за 13,2 миллиона рублей

Организация стала победителем электронного аукциона, на участие в котором подали заявки девять участников. Контракт с «Уралспецстроем» будет заключен в сроки, определенные законом.
На проведение капитального ремонта деревянного одноэтажного здания школы № 12 планируется направить 13,2 миллиона рублей.
Согласно техническому заданию, на первом этапе работы строители демонтируют деревянные перегородки, оконные блоки, полы и балки. Затем подрядчики сделают новый фундамент, заменят часть бревен и полностью обновят кровлю школы. Также в учебном заведении установят новую систему отопления, санитарные узлы и оборудуют спортзал. Все работы должны быть завершены к концу 2021 года.
Напомним, в Нижнем Тагиле в рамках национального проекта «Образование» запланирован ремонт двух школ на № 23 на улице Черных, 86 и № 24 на улице Сланцевая, 13а. Сейчас определяются подрядчики и ведутся мероприятия по подготовке к ремонту учебных заведений.