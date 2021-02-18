Школьницы Екатеринбурга стали лицом недели моды в Милане

Неделя моды в Милане в 2021 году пройдёт в формате digital из-за коронавирусных ограничений по стране. На данный момент уже известно, что 11-летняя Диана Первых представит на показе российские дизайнерские бренды «KIBOVSKAYA» и «Alina&Airen», пишет URA.RU.
11-летняя школьница уже сумела завоевать Гран-при «Юная мисс мира» на международном конкурсе.
На данный момент нет официальной информации об участии в показе 13-летней Марии Бородиной. Сейчас она состоит в модельном агентстве Екатеринбурга ART Model Management. С 19 апреля по 25 апреля 2021 года уральская школьница примет участие на неделе моды в Екатеринбурге.
Напомним, в 2020 году уличный художник из Нижнего Тагила представил дизайнерскую коллекцию одежды. В модном показе приняли участие NILETTO и Nastika.