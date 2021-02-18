Школьницы Екатеринбурга стали лицом недели моды в Милане

На данный момент нет официальной информации об участии в показе 13-летней Марии Бородиной. Сейчас она состоит в модельном агентстве Екатеринбурга ART Model Management. С 19 апреля по 25 апреля 2021 года уральская школьница примет участие на неделе моды в Екатеринбурге.