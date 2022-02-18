Работу с мигрантами в Свердловской области раскритиковали в грузинской диаспоре

Работу с мигрантами в Свердловской области раскритиковали в грузинской диаспоре
Работу с мигрантами в Свердловской области раскритиковали в грузинской диаспоре
Сегодня, 15:25ОбществоФото: страница Нукри Чавлеишвили Вконтакте
Руководитель грузинского общества «Сакартвело» и глава «Интернационального союза диаспор» Свердловской области Нукри Чавлеишвили обратился к губернатору Евгению Куйвашеву после инцидента в Екатеринбурге, где подростки-мигранты избили двух женщин.

«Представители прогрессивных диаспор» не были приглашены на встречу 18 февраля, где планировалось обсудить национальный вопрос и проблемы, написал Чавлеишвили на своей странице в Facebook.

По его словам, на встречу пригласили тех, кто допускает ошибки в работе. Он считает, что ситуацию с национальным вопросом в регионе нужно менять и не замалчивать проблемы. Также Чавлеишвили отметил, что у него имеется программа решения вопросов и выхода из ситуации.

Также представитель диаспоры осудил подростков за их поступок, так как воспитанные в духе и обычаях своего народа кавказцы никогда не позволят себе такого поведения.

Напомним, 11 февраля на улице Пехотинцев в Екатеринбурге подростки напали на педагога и ее 20-летнюю дочь. 48-летняя женщина получила травму головы и перелом ноги. У ее дочери сотрясение мозга. На данный момент подозреваемые в нападении задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Сюжеты:
Екатеринбург
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