Из-за коронавируса отменили музыкальный конкурс «Евровидение-2020»

Организаторы отметили, что это решение было непростым, они рассматривали разные варианты проведения конкурса, однако в итоге приняли решение об отмене Евровидения в этом году.

На Евровидение от России в Роттердам должна была поехать группа Little Big.

Напомним, ВОЗ на прошлой неделе признала вспышку коронавируса пандемией. В России зафиксировано 147 случаев заражения. По всему миру от коронавируса умерло более 8 тысяч человек. По России отменяются массовые мероприятия, учеников и студентов отправляют на дистанционное обучение.