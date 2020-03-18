Из-за коронавируса отменили музыкальный конкурс «Евровидение-2020»
Сегодня, 19:38ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
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Музыкальный конкурс Евровидение отменен из-за коронавируса. Об этом заявили организаторы мероприятия в Твиттере.
Сюжеты: Коронавирус
Организаторы отметили, что это решение было непростым, они рассматривали разные варианты проведения конкурса, однако в итоге приняли решение об отмене Евровидения в этом году.
На Евровидение от России в Роттердам должна была поехать группа Little Big.
Напомним, ВОЗ на прошлой неделе признала вспышку коронавируса пандемией. В России зафиксировано 147 случаев заражения. По всему миру от коронавируса умерло более 8 тысяч человек. По России отменяются массовые мероприятия, учеников и студентов отправляют на дистанционное обучение.
Карта распространения коронавируса в России
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