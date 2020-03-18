Власти не будут изолировать Екатеринбург из-за коронавируса

На данный момент свердловские школьники переведены на дистанционное обучение. Детские сады пока не закрывают на карантин. По словам Крекова, лаборатория в Новосибирске подтвердила один случай заболевания коронавирусом у жительницы Екатеринбурга, которая недавно вернулась из Италии.