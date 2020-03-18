Власти не будут изолировать Екатеринбург из-за коронавируса
Сегодня, 20:30ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Вице-губернатор региона Павел Креков заявил о том, что Екатеринбург не изолируют из-за коронавируса, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
По словам Крекова, власти не рассматривают вариант с карантином из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.
На данный момент свердловские школьники переведены на дистанционное обучение. Детские сады пока не закрывают на карантин. По словам Крекова, лаборатория в Новосибирске подтвердила один случай заболевания коронавирусом у жительницы Екатеринбурга, которая недавно вернулась из Италии.
Напомним, в мире зафиксировано более 200 тысяч случаев COVID-19, умерло от инфекции более 8 тысяч человек, выздоровели 82 тысячи пациентов. В России зарегистрировали 147 случав заражения.
Карта распространения коронавируса в России
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