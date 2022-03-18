К юбилею Нижнего Тагила на улицах города появятся более 200 тысяч цветов

В мэрии Нижнего Тагила обсудили озеленение города к 300-летию, которое будет отпраздновано в августе 2022 года. Работники муниципальной службы заказчика городского хозяйства и муниципальной службы экологической безопасности рассказали градоначальнику Владиславу Пинаеву о своих планах по озеленению парков и скверов.
В этом году цветы высадят на площади 6,2 тысячи квадратных метров. Это более 240 тысяч ярких растений: настурции, петунии, бальзамины, бегонии, маргаритки и другие. Всего более 30 видов, информирует пресс-служба мэрии.
Каждый цветник будет разработан по индивидуальной схеме. По словам специалистов, внешний вид клумб и вазонов будет нарядным и праздничным.
Так, рядом с Дворцом культуры «Современник» планируется создать большую наклонную клумбу с символикой 300-летия города. Отмечается, что цветы начнут высаживать в июне.