К юбилею Нижнего Тагила на улицах города появятся более 200 тысяч цветов

К юбилею Нижнего Тагила на улицах города появятся более 200 тысяч цветов
К юбилею Нижнего Тагила на улицах города появятся более 200 тысяч цветов
Сегодня, 13:34ОбществоФото: 1MI
Улицы Нижнего Тагила к 300-летнему юбилею украсят бегонии, бархатцы, георгины, настурции — всего более 30 видов ярких растений.

В мэрии Нижнего Тагила обсудили озеленение города к 300-летию, которое будет отпраздновано в августе 2022 года. Работники муниципальной службы заказчика городского хозяйства и муниципальной службы экологической безопасности рассказали градоначальнику Владиславу Пинаеву о своих планах по озеленению парков и скверов.

В этом году цветы высадят на площади 6,2 тысячи квадратных метров. Это более 240 тысяч ярких растений: настурции, петунии, бальзамины, бегонии, маргаритки и другие. Всего более 30 видов, информирует пресс-служба мэрии.

Каждый цветник будет разработан по индивидуальной схеме. По словам специалистов, внешний вид клумб и вазонов будет нарядным и праздничным.

Так, рядом с Дворцом культуры «Современник» планируется создать большую наклонную клумбу с символикой 300-летия города. Отмечается, что цветы начнут высаживать в июне.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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