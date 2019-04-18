Проект ремонта заводоуправления Демидовых в Тагиле подготовят к октябрю

Срок подготовки документации озвучил мэр города Владислав Пинаев на заседании правительства Свердловской области.

По словам главы, мэрия Нижнего Тагила заключила контракт на разработку научно-проектной документации музейного центра. Подготовка проекта и прохождение госэкспертизы завершатся к 1 октября 2019 года.

Напомним, капремонт заводоуправления Демидовых, а также создание музейного комплекса реализуется в рамках создания историко-туристического кластера «Старый город».