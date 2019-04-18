Проект ремонта заводоуправления Демидовых в Тагиле подготовят к октябрю
Сегодня, 18:47ОбществоФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле к 1 октября 2019 года будет завершена работа над проектом реставрации здания заводоуправления Демидовых, сообщает ТАСС.
Сюжеты: Нижний Тагил
Срок подготовки документации озвучил мэр города Владислав Пинаев на заседании правительства Свердловской области.
По словам главы, мэрия Нижнего Тагила заключила контракт на разработку научно-проектной документации музейного центра. Подготовка проекта и прохождение госэкспертизы завершатся к 1 октября 2019 года.
Напомним, капремонт заводоуправления Демидовых, а также создание музейного комплекса реализуется в рамках создания историко-туристического кластера «Старый город».
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На заседании правительства глава Нижнего Тагила также сообщил, что в рамках создания кластера будет модернизирован городской парк культуры имени А. П. Бондина, за благоустройство которого проголосовало большинство жителей города.
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