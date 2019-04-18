Зарплаты российских врачей и педагогов выросли почти вдвое за пять лет
Сегодня, 16:00ОбществоФото: 1MediaInvest
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Зарплаты врачей и преподавателей вузов за последние пять лет выросли в 1,8 и в 2 раза соответственно, сообщает Министерство труда Российской Федерации.
В период с 2013 по 2018 года также отмечен рост оплаты труда педагогов общего образования (в 1,3 раза), воспитателей детских садов (в 1,4 раза), работников дополнительного образования детей (в 1,7 раза) и работников культуры (в 1,8 раза).
В 2019 году согласно поручению Президента Владимира Путина регионы получат более 100 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетников. При этом правительство и регионы должны сохранить определенные указами соотношения зарплат отдельных категорий работников.
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