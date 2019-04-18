Зарплаты российских врачей и педагогов выросли почти вдвое за пять лет

В период с 2013 по 2018 года также отмечен рост оплаты труда педагогов общего образования (в 1,3 раза), воспитателей детских садов (в 1,4 раза), работников дополнительного образования детей (в 1,7 раза) и работников культуры (в 1,8 раза).