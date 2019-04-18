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Зарплаты российских врачей и педагогов выросли почти вдвое за пять лет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Зарплаты российских врачей и педагогов выросли почти вдвое за пять лет

Сегодня, 16:00ОбществоФото: 1MediaInvest
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