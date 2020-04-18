Тагильчан просят воздержаться от похода в храмы. Богослужение можно посмотреть онлайн
Тагильчане смогут посмотреть Пасхальные богослужения в прямом эфире. Трансляции проведут местные телеканалы.
Трансляцию из Храма Святой Троицы Живоначальной в Нижнем Тагиле можно будет увидеть на телеканалах «Телекон 24» и «Тагил-ТВ». Также «Телекон» проведет прямую трансляцию на своей странице в соцетсях.
Из екатеринбургских храмов прямое включение богослужений покажут на телеканалах «ОТВ», «Союз», «Студия 41» и в соцсетях «ОТВ 24».
Встретить Пасху дома и отказаться от посещения храмов в период пандемии верующих призвал патриарх Кирилл. Он предложил россиянам молиться дома, тем самым не нарушая предписания властей.
Сегодня Отечество наше проходит через трудные испытания. Вы знаете – есть очень большая угроза эпидемии и даже пандемии страшного вируса. Поэтому я призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, пока не будет особого патриаршего благословения, воздержаться от посещения храмов, обратился к верующим патриарх.
С такой же просьбой к верующим обратился епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений. Он пояснил, что благодаря прямым трансляциям у верующих есть возможность не быть в стороне от праздника:
Не быть от него отлученным и поучаствовать в Пасхальных богослужениях, посмотрев трансляцию богослужений.
Напомним, в Свердловской области действует запрет на проведение массовых религиозных обрядов. Глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских заявил, что церковные службы потенциально могут быть опасны, особенно для пожилых людей, которые наиболее подвержены возможности заражения коронавирусом. Поэтому было составлено предписание, по которому религиозные обряды должны максимально проводиться дистанционно.