Тагильчан просят воздержаться от похода в храмы. Богослужение можно посмотреть онлайн

Трансляцию из Храма Святой Троицы Живоначальной в Нижнем Тагиле можно будет увидеть на телеканалах «Телекон 24» и «Тагил-ТВ». Также «Телекон» проведет прямую трансляцию на своей странице в соцетсях.

Из екатеринбургских храмов прямое включение богослужений покажут на телеканалах «ОТВ», «Союз», «Студия 41» и в соцсетях «ОТВ 24».

Встретить Пасху дома и отказаться от посещения храмов в период пандемии верующих призвал патриарх Кирилл. Он предложил россиянам молиться дома, тем самым не нарушая предписания властей.

Сегодня Отечество наше проходит через трудные испытания. Вы знаете – есть очень большая угроза эпидемии и даже пандемии страшного вируса. Поэтому я призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, пока не будет особого патриаршего благословения, воздержаться от посещения храмов, обратился к верующим патриарх.

С такой же просьбой к верующим обратился епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений. Он пояснил, что благодаря прямым трансляциям у верующих есть возможность не быть в стороне от праздника:

Не быть от него отлученным и поучаствовать в Пасхальных богослужениях, посмотрев трансляцию богослужений.