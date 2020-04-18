В Иерусалиме церемония схождения Благодатного огня прошла при закрытых дверях

Обычно на церемонии в храме Гроба Господня собираются тысячи верующих со всего мира. Сегодня впервые церемония прошла за закрытыми дверьми из-за пандемии коронавируса. После схождения огня патриарх Иерусалимский Феофил III передал его представителям разных конфессий. Далее огонь доставят к Яффским воротам Старого города, где его передадут дипломатам. В Россию огонь доставит делегация Фонда Андрея Первозванного.