Свердловский губернатор предложит другие площадки для храма святой Екатерины
Власти Свердловской области предложат жителям Екатеринбурга перечень мест для строительства храма святой Екатерины. Об этом говорится в обращении к горожанам губернатора Евгения Куйвашева.
В обращении, опубликованном на сайте департамента информполитики региона, губернатор подчеркнул, что строительство храма — благое дело и не стоит делать выбор между ним и сквером.
И храм, и сквер — нужны городу и горожанам. И где быть храму, и где скверу — должны решить все вы, жители Екатеринбурга, сказал Куйвашев.
20 мая в СМИ, на сайтах региональных и городских органов власти будет опубликован список потенциальных мест для строительства храма. Помимо сквера на Октябрьской площади, в список войдут еще четыре территории. Кроме того, горожане смогут предложить свои варианты площадок для возведения храма. После этого пройдет опрос жителей города.
Вчера губернатор встречался с полномочным представителем президента в УрФО Николаем Цукановым и гендиректором ВЦИОМ Валерием Федоровым. На встрече обсуждалась процедура проведения социсследования.
Акции протеста из-за места строительства храма святой Екатерины проходят в Екатеринбурге с 13 мая. Провести опрос по вопросу определения места возведения объекта предложил Владимир Путин. Сегодня мэр Екатеринбурга встретился с активистами, которые выступают против строительства храма у сквера недалеко от Театра драмы. Большинство из них выступили за проведение референдума.