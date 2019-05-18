Свердловский губернатор предложит другие площадки для храма святой Екатерины

В обращении, опубликованном на сайте департамента информполитики региона, губернатор подчеркнул, что строительство храма — благое дело и не стоит делать выбор между ним и сквером.

И храм, и сквер — нужны городу и горожанам. И где быть храму, и где скверу — должны решить все вы, жители Екатеринбурга, сказал Куйвашев.

20 мая в СМИ, на сайтах региональных и городских органов власти будет опубликован список потенциальных мест для строительства храма. Помимо сквера на Октябрьской площади, в список войдут еще четыре территории. Кроме того, горожане смогут предложить свои варианты площадок для возведения храма. После этого пройдет опрос жителей города.

Вчера губернатор встречался с полномочным представителем президента в УрФО Николаем Цукановым и гендиректором ВЦИОМ Валерием Федоровым. На встрече обсуждалась процедура проведения социсследования.