В Екатеринбурге инспектор ГИБДД получил штраф за взятку в 30 тысяч рублей

По версии следствия, в начале марта этого года сотрудник ГИБДД предложил водителю, который имел признаки алкогольного опьянения, не привлекать его к ответственности в обмен на денежное вознаграждение. Водитель согласился, и 4 марта они встретились у кафе на улице Таватуйской, где водитель передал инспектору 30 тысяч рублей.