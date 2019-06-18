«Уралкинофест» не состоится из-за отсутствия финансирования
Сегодня, 10:08ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Екатеринбург лишился «Уральского кинофестиваля» из-за отсутствия финансирования, об этом в соцсети сообщил журналист Валерий Кичин.
Сюжеты: Екатеринбург
По его мнению, в этом году у кинофестиваля был последний шанс, однако финансирование найти не удалось. Кичин не верит, что в регионе нет средств на финансирование события.
Иными словами, областные власти поступили по принципу «Я тебя породил, я тебя и убью», написал журналист.
Кучин подчеркнул, что Екатеринбург может претендовать на право называться «третьей культурной столицей», в городе живут бизнесмены, меценаты, Свердловская область богата промышленными предприятиями, при желании денежные средства можно было отыскать.
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