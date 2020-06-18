Роскомнадзор снимет ограничения с мессенджера Тelegram

Служба будет взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, которые работают на территории страны, «для oперативного пресeчения распрoстранения терpористической и экстpемистской инфоpмации, детcкой порногpафии».

Как поделился с TagilCity.ru председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Ассоциации юристов России Александр Журавлев, данная мера является для государства едва ли не вынужденной. Эксперт считает, что власти пришли к пониманию того, что Тelegram нельзя обязать выполнить требования правоохранительных органов только лишь законами и требованиями.

У платформы, по словам ее основателя Дурова, действительно нет такой технической возможности. Поэтому в век цифрового общения необходимо идти на компромисс в данных вопросах и законодательно их регулировать. Поэтому наша ассоциация предложила разработать законопроект, который будет регулировать отношения между гражданином-мессенджером-государством, рассказал Журавлёв.

Необходимо разработать единые критерии и требования, которые будут регулировать деятельность цифровых площадок по выявлению нежелательного контента. При этом, мессенджеры будут на законодательном уровне нести ответственность за невыполнение этих требований.

Необходимо соизмерять сами нарушения и те санкции, которые за данные нарушения предусмотрены. Блокировка, в данном случае – не выход,считает эксперт.

Журавлёв добавил, что создатели всех мессенджеров имеют технические возможности отслеживать нежелательный контент.

Решение о блокировке Тelegram было принято Таганским судом Москвы в апреле 2018 года - руководитель мессенджера Павел Дуров отказался передавать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Не смотря на угрозы, Тelegram до сих пор пользуются, в том числе, госорганизации – например, для опубликования актуальных данных по коронавирусу.