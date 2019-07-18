Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей

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Компанию оштрафовали за отказ фильтровать поисковую выдачу в соответствии с реестром запрещенной в России информации, пишет «Интерфакс».
Предупреждение в адрес Google было направлено в начале текущего месяца. Однако, по мнению ведомства, в выдаче поисковика остается более трети запрещенных ссылок.
Для Google это уже второй штраф за отказ фильтровать поисковую выдачу. В первый раз сумма штрафа составила 500 тысяч рублей.
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