Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей

Предупреждение в адрес Google было направлено в начале текущего месяца. Однако, по мнению ведомства, в выдаче поисковика остается более трети запрещенных ссылок.

Для Google это уже второй штраф за отказ фильтровать поисковую выдачу. В первый раз сумма штрафа составила 500 тысяч рублей.