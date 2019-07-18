В Нижнем Тагиле пенсионерам продают «чудодейственные» накидки за 130 тысяч рублей
Пенсионеры в Нижнем Тагиле обратились в полицию после посещения мероприятия «Время здоровья», сообщает ТРК «Телекон».
Пожилому тагильчанину пришло приглашение на мероприятие «Время здоровья», близкие просили его не откликаться на предложение, однако пенсионер их не послушал. На лекции ему продемонстрировали работу нескольких якобы «чудо-приборов», рассказали, как они действуют на здоровье. После этого организаторы провели розыгрыш скидки на массажную накидку на кресло. Победителю она досталась за 130 тысяч рублей.
Кроме того, к накидке прилагались еще несколько устройств, тоже якобы в подарок. При себе у мужчины денег не было. Пенсионер снял денежные средства со сберкнижки и остался должен организаторам еще 56 тысяч рублей, на данную сумму была оформлена рассрочка.
На другой день тагильчанин понял, что его обманули, обратился в полицию и Центр защиты прав потребителей. В правоохранительных органах возбуждать уголовное дело отказались, так как договор между покупателем и продавцом оформлен без нарушений.
В Роспотребнадзоре супругам пояснили, что за последнюю неделю к ним уже обращались трое пожилых тагильчан с аналогичными заявлениями. Сотрудники Центра защиты прав потребителей обещали помочь пенсионерам.