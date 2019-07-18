В Нижнем Тагиле пенсионерам продают «чудодейственные» накидки за 130 тысяч рублей

Пожилому тагильчанину пришло приглашение на мероприятие «Время здоровья», близкие просили его не откликаться на предложение, однако пенсионер их не послушал. На лекции ему продемонстрировали работу нескольких якобы «чудо-приборов», рассказали, как они действуют на здоровье. После этого организаторы провели розыгрыш скидки на массажную накидку на кресло. Победителю она досталась за 130 тысяч рублей.

Кроме того, к накидке прилагались еще несколько устройств, тоже якобы в подарок. При себе у мужчины денег не было. Пенсионер снял денежные средства со сберкнижки и остался должен организаторам еще 56 тысяч рублей, на данную сумму была оформлена рассрочка.

На другой день тагильчанин понял, что его обманули, обратился в полицию и Центр защиты прав потребителей. В правоохранительных органах возбуждать уголовное дело отказались, так как договор между покупателем и продавцом оформлен без нарушений.