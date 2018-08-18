16-летняя школьница больше недели разыскивается в Екатеринбурге

Екатеринбурженка пропала 11 августа. По данным волонтеров поискового отряда, школьница может находиться в любом районе Свердловской области.

Сейчас поисковики делают максимальный репост о пропавшей девушке в социальных сетях.

Ксения Мостовая ростом 160 см, рыжие волосы ниже плеч, глаза серо-карие. Из особых примет – родимое пятно на правом виске.