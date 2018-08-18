16-летняя школьница больше недели разыскивается в Екатеринбурге

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В столице Урала уже больше недели ищут 16-летнюю Ксению Мостовую.
Сюжеты: Екатеринбург
Екатеринбурженка пропала 11 августа. По данным волонтеров поискового отряда, школьница может находиться в любом районе Свердловской области.
Сейчас поисковики делают максимальный репост о пропавшей девушке в социальных сетях.
Ксения Мостовая ростом 160 см, рыжие волосы ниже плеч, глаза серо-карие. Из особых примет – родимое пятно на правом виске.
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В день пропажи школьница была одета в белую ветровку из плащевки, синие джинсы-леггинсы и черные кроссовки.
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