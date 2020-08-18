Троих тагильчан обвиняют в нападении на комиссионку и избиение продавца

На место преступления они приехали на автомобиле, водитель которого не знал об их намерениях. Один из грабителей распылил газовый баллон в лицо продавца, второй разбил витрину, откуда похитил товар. Третий обвиняемый, нанеся продавцу удары по спине и угрожая пневматическим пистолетом, украл из кассы денежные средства.