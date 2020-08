Троих тагильчан обвиняют в нападении на комиссионку и избиение продавца

Троих жителей Нижнего Тагила обвиняют в совершении ограбления комиссионного магазина, расположенного на улице Космонавтов, а также нападении на продавца, сообщает пресс-служба прокуратуры свердловской области.

По версии следствия, 25 апреля мужчина 1995 года рождения, который уже был неоднократно судим, предложил своим несовершеннолетним знакомым ограбить комиссионный магазин на улице Космонавтов. На место преступления они приехали на автомобиле, водитель которого не знал об их намерениях. Один из грабителей распылил газовый баллон в лицо продавца, второй разбил витрину, откуда похитил товар. Третий обвиняемый, нанеся продавцу удары по спине и угрожая пневматическим пистолетом, украл из кассы денежные средства. После этого, обвиняемые уехали на машине, ждавшей их во дворе. Ущерб от их действий составил более двухсот тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское», полицейские, прибывшие на место происшествия помощью записей с камер видеонаблюдения составили ориентировки на грабителей. Похитители были установлены и задержаны сотрудниками уголовного розыска в краткие сроки. Данное уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Напомним, что в начале августа в Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемого в нападениях на старушек. Мужчина похищал средства и имущество пожилых людей, пробираясь к ним в квартиры.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter