Владельцы киосков обвинили мэра Екатеринбурга в экстремизме

Владельцы киосков обвинили мэра Екатеринбурга в экстремизме

Сегодня, 22:50ОбществоPhoto: екатеринбург.рф
Предприниматели Екатеринбурга написали обращение в СК с требованием проверить действия и высказывания главы города Александра Высокинского на экстремизм, сообщают ЕАН.

Владельцы торговых павильонов подготовили заявление после того, как Высокинский высказался об их бизнесе. По словам предпринимателей, мэр во время объезда Железнодорожного района оскорбил их.

Он полил нас грязью: якобы мы торгуем черт знает чем и вообще криминализованы, пояснил представитель инициативной группы Денис Рудаков.

Авторы заявления считают, что своими словами Высокинский формирует негативное общественное мнение по отношению к нестационарной торговле города.

Однако обращение в СК пока не отправлено.

Напомним, в столице Урала проходит реформа, в рамках которой к 2021 году из центра города должно исчезнуть 1,5 тысячи киосков, в спальных районах и на окраинах останется лишь 835 торговых точек. Ранее предприниматели обращались к президенту Владимиру Путину и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
обвиненияэкстремизмАлександр ВысокинскийкиосккиоскиЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Топ-5 предприятий-загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле
Ремонты дорог Свердловской области: кто получает миллиарды из областного бюджета?
Стало известно, как тагильские леса и дворы превращаются в помойки
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы