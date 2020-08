Владельцы киосков обвинили мэра Екатеринбурга в экстремизме

Предприниматели Екатеринбурга написали обращение в СК с требованием проверить действия и высказывания главы города Александра Высокинского на экстремизм, сообщают ЕАН.

Владельцы торговых павильонов подготовили заявление после того, как Высокинский высказался об их бизнесе. По словам предпринимателей, мэр во время объезда Железнодорожного района оскорбил их. Он полил нас грязью: якобы мы торгуем черт знает чем и вообще криминализованы, пояснил представитель инициативной группы Денис Рудаков. Авторы заявления считают, что своими словами Высокинский формирует негативное общественное мнение по отношению к нестационарной торговле города. Однако обращение в СК пока не отправлено. Напомним, в столице Урала проходит реформа, в рамках которой к 2021 году из центра города должно исчезнуть 1,5 тысячи киосков, в спальных районах и на окраинах останется лишь 835 торговых точек. Ранее предприниматели обращались к президенту Владимиру Путину и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

