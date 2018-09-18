Лжеминер школы №90 в Нижнем Тагиле будет принудительно лечиться

Меры медицинского характера будут применены к сообщившему о минировании школы №90 в Нижнем Тагиле 6 сентября. Ранее лжеминер уже привлекался к ответственности за подобное преступление.
Уголовное дело было возбуждено по факту сообщения о минировании школы № 90 в полиции Нижнего Тагила.
33-летний местный житель, подозреваемого в совершении ложного информирования о минировании школы был задержан 6 сентября.
По информации руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, ведомство подготовило ходатайство о направлении подозреваемого на судебно-медицинскую экспертизу для проверки его психического здоровья.
Как сообщили в полиции, звонивший злоумышленник ранее уже привлекался за подобное преступление и лечился у психиатра. По результатам экспертизы он снова будет отправлен на принудительное психиатрическое лечение.
Возбуждено уголовное дело. Звонивший человек имеет психические отклонения, он помещен в больницу. За подобное преступление он был ранее осужден и привлекался к мерам медицинского характера, сообщили в полиции Нижнего Тагила.
Согласно уголовному кодексу РФ подобные деяния относятся к преступлениям против общественной безопасности. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, которые создают опасность для людей, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры из хулиганских побуждений, наказывается штрафом в размере от 500 000 до 700 000 рублей или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.