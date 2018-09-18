Лжеминер школы №90 в Нижнем Тагиле будет принудительно лечиться

Уголовное дело было возбуждено по факту сообщения о минировании школы № 90 в полиции Нижнего Тагила.

33-летний местный житель, подозреваемого в совершении ложного информирования о минировании школы был задержан 6 сентября.

По информации руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, ведомство подготовило ходатайство о направлении подозреваемого на судебно-медицинскую экспертизу для проверки его психического здоровья.

Как сообщили в полиции, звонивший злоумышленник ранее уже привлекался за подобное преступление и лечился у психиатра. По результатам экспертизы он снова будет отправлен на принудительное психиатрическое лечение.

Возбуждено уголовное дело. Звонивший человек имеет психические отклонения, он помещен в больницу. За подобное преступление он был ранее осужден и привлекался к мерам медицинского характера, сообщили в полиции Нижнего Тагила.