Современный конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м. строится в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в составе МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» будет построен единственный конгрессно-событийный центр в России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Его общая площадь составит 41,6 тыс. кв. м. На территории центра предусмотрены многофункциональный зал на 5 тысяч человек, 15 конференц-залов, 26 переговорных, ресторанный двор и прочее.