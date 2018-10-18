Современный конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м. строится в Екатеринбурге
Сегодня, 15:29Общество
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В Екатеринбурге продолжается строительство современного конгресс-центра, входящего в состав МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге в составе МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» будет построен единственный конгрессно-событийный центр в России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Его общая площадь составит 41,6 тыс. кв. м. На территории центра предусмотрены многофункциональный зал на 5 тысяч человек, 15 конференц-залов, 26 переговорных, ресторанный двор и прочее.
В настоящий момент уже на 90% завершены работы по возведению фасада здания, завершен монтаж металлокаркаса объекта, выполняется черновая отдела внутренних помещений.
Согласно планам, первым мероприятием, которое пройдет в новом конгресс-центре в Екатеринбурге, станет Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS 2019 с главами стран, пишет «Вечерний Екатеринбург».
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