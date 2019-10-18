Тагильчанка приговорена к штрафу в 30 тысяч рублей за прописку семерых узбеков

С 26 декабря 2018 по 7 сентября 2019 года женщина прописала в своей квартире на ул. Газетная семерых узбеков.

Как пояснили в прокуратуре, своими действиями женщина лишила надзорные органы возможности осуществлять контроль за соблюдением данными иностранными гражданами миграционного учета и их передвижения на территории России.