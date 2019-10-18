Тагильчанка приговорена к штрафу в 30 тысяч рублей за прописку семерых узбеков
Сегодня, 19:59ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле Ленинский суд приговорил тагильчанку к штрафу в 30 тысяч рублей за то, что она прописала в свою квартиру семь граждан Узбекистана, сообщает пресс-служба прокуроры Ленинского района.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 26 декабря 2018 по 7 сентября 2019 года женщина прописала в своей квартире на ул. Газетная семерых узбеков.
Как пояснили в прокуратуре, своими действиями женщина лишила надзорные органы возможности осуществлять контроль за соблюдением данными иностранными гражданами миграционного учета и их передвижения на территории России.
С учетом смягчающих обстоятельств, суд приговорил тагильчанку к штрафу в размере 30 тысяч рублей.
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