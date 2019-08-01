Екатеринбуржец приговорен к девяти месяцам колонии за прописку 51 мигранта
Сегодня, 18:54ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Житель Екатеринбурга осужден на реальный срок за прописку мигрантов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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32-летний екатеринбуржец прописывал иностранных граждан в период с декабря 2018 по май 2019 года. Регистрацию он оформлял через МФЦ. От каждого зарегистрированного мужчина получал по 100 рублей.
В ведомстве отметили, что мужчина ранее был судим за аналогичное преступление.
Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на девять месяцев.
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