Директор тагильской СЗГХ Моров снизил премию сотрудникам за заносчивость

Директор тагильской СЗГХ Моров снизил премию сотрудникам за заносчивость
Директор тагильской СЗГХ Моров снизил премию сотрудникам за заносчивость
Сегодня, 17:28ОбществоУльяна СавинаФото: pixabay
Директор МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила Борис Моров объяснил, что поводом снижения премии сотрудников стал их пренебрежительный тон и заносчивость, а не разговор о выборах. Также чиновник отрицает, что давал устный приказ не выпускать водителя на выезды.

Причиной снижения премии двух сотрудников на 20%, по словам Бориса Морова, стало нарушение «Кодекса этики и служебного поведения работников МКУ»:

Нарушение выразилось в проявлении пренебрежительного тона, заносчивости при общении с директором учреждения.

Содержание служебной записки начальника АХО соответствует официальной версии снижения премии, сказано в ответе МКУ Нижнего Тагила на запрос редакции TagilCity.ru.

Более того, отрицает Борис Моров и устный приказ отстранить от работы одного из водителей:

Директор МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» не давал ни устных, ни письменных распоряжений не выпускать на выезды водителя.

Почему ранее водителя не выпускали на выезды, Борис Моров не уточнил.

Напомним, двое водителей СЗГХ Нижнего Тагила пожаловались на своего директора Бориса Морова. По их словам, 17 сентября пятеро сотрудников находились во дворе учреждения, когда начальник осведомился, почему они не пошли на выборы.

Водители ответили, что проголосовали онлайн, после чего чиновник снизил им премию на 20%. Также мужчины сообщали, что Борис Моров устно запретил одному из них работать на линии.

После публикации TagilCity.ru и обращения водителей в прокуратуру Нижнего Тагила Борис Моров разрешил сотрудникам работать на линии.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
ДиректорСлужба заказчика городского хозяйстваНижний ТагилБорис Моров
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы