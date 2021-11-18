Выживший в ДТП с двумя погибшими под Нижним Тагилом мальчик доставлен в Екатеринбург

Напомним, утром 16 ноября 34-летняя водитель «Киа Рио» ехала в сторону Нижнего Тагила. Женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с «Фольксваген Транспартер». В результате женщина и пассажир-мужчина скончались на месте. Выжил только их семилетний сын. Он был госпитализирован в больницу Нижнего Тагила.