Несколько сайтов по незаконной торговле алкоголем заблокированы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге были выявлены и заблокированы три интернет-ресурса, на которых осуществлялась незаконная торговля алкоголем – в ночное время и с круглосуточной доставкой. На момент обнаружения ресурсы были открыты и находились в свободном доступе. На них осуществлялся прием заказов на доставку спиртного. В соответствии с действующим законодательством, продажа алкогольной продукции в период с 23 до 8 часов по местному времени запрещена.