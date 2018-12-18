Несколько сайтов по незаконной торговле алкоголем заблокированы в Екатеринбурге
Сегодня, 14:40ОбществоФото: pixabay.com
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Три сайта по незаконной торговле алкоголем выявлены прокуратурой Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге были выявлены и заблокированы три интернет-ресурса, на которых осуществлялась незаконная торговля алкоголем – в ночное время и с круглосуточной доставкой. На момент обнаружения ресурсы были открыты и находились в свободном доступе. На них осуществлялся прием заказов на доставку спиртного. В соответствии с действующим законодательством, продажа алкогольной продукции в период с 23 до 8 часов по местному времени запрещена.
Как сообщает надзорное ведомство, в суд было направлено заявление с просьбой заблокировать домены сайтов по причине того, что они нарушают законодательство РФ. Суд полностью удовлетворил исковые требования. Ресурсы заблокированы.
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