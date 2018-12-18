Свердловские энергетики и ЖКХ перейдут на особый режим в период новогодних праздников

В период новогодних праздников, с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, свердловские ЖКХ и объекты энергетики организуют круглосуточные дежурства. Кроме того, будет восстановлено газа-, тепло- и электроснабжение всех квартир, которые ранее были отключены по каким-либо причинам.