Свердловские энергетики и ЖКХ перейдут на особый режим в период новогодних праздников
Сегодня, 11:45ОбществоФото: pixabay.com
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С 30 декабря по 8 января 2019 года объекты энергетики и ЖКХ Свердловской области перейдут на особый режим работы.
В период новогодних праздников, с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, свердловские ЖКХ и объекты энергетики организуют круглосуточные дежурства. Кроме того, будет восстановлено газа-, тепло- и электроснабжение всех квартир, которые ранее были отключены по каким-либо причинам.
Главы администраций должны осуществлять непрерывный мониторинг функционирования систем жизнеобеспечения территорий, а в случае аварии, сообщать в региональные ЖКХ.
Перед переходом на особый режим на всех предприятиях будет организована проверка готовности к аварийно-восстановительным работам, будет определен запас ГСМ и других ресурсов, сообщает Департамент информполитики губернатора Свердловской области.
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