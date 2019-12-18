Мать убитого в Екатеринбурге мальчика требует 100 тысяч евро от секты
Сегодня, 13:16ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге мать 9-летнего мальчика требует у главы секты Земфиры Гайнуллиной 100 тысяч евро, пишет 66.ру.
Мать убитого мальчика сообщает, что ранее отдавала эту сумму главе секты и теперь намерена требовать деньги через суд. Кроме того, женщина намерена развестись с супругом, которому предъявлено обвинение в убийстве ребенка.
Напомним, тело мальчика было найдено в лесопарковой зоне Екатеринбурга. Заявление в полицию поступило от тети ребенка. Якобы до этого мать мальчика рассказала ей, что ребенок мертв, а также указала на место, где был закопан труп. Перед смертью ребенка истязали. Во время следствия выяснилось, что семья состояла в секте.
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