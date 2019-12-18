Мать убитого в Екатеринбурге мальчика требует 100 тысяч евро от секты

Мать убитого мальчика сообщает, что ранее отдавала эту сумму главе секты и теперь намерена требовать деньги через суд. Кроме того, женщина намерена развестись с супругом, которому предъявлено обвинение в убийстве ребенка.

Напомним, тело мальчика было найдено в лесопарковой зоне Екатеринбурга. Заявление в полицию поступило от тети ребенка. Якобы до этого мать мальчика рассказала ей, что ребенок мертв, а также указала на место, где был закопан труп. Перед смертью ребенка истязали. Во время следствия выяснилось, что семья состояла в секте.