Свердловский фонд предпринимательства наградил лучших бизнесменов Нижнего Тагила

В награждении участвовали лучшие бизнес-партнёры СОФПП, которые показали выдающийся рост за 2019 год.

На самом деле много кого из наших партнёров можно поблагодарить за успехи. Приятно видеть, что бизнес в Нижнем Тагиле развивается, и огромное спасибо всем, кто делает его лучше. Мы рады, что смогли помочь предпринимателям и всему городу,сказал глава представительства СОФПП в Нижнем Тагиле Сергей Федореев.

Награды фонда получили директор Объединения «Элита» Вероника Маркова, директор «Морсель» Марина Ибрагимова, директор «СтройКвадро» Татьяна Исмагилова, а также индивидуальные предприниматели Александр Быков и Алла Волчкова.

Без фонда привлечь денежные средства под адекватные проценты было бы практически невозможно, поскольку предлагаемые банками условия совершенно неподъёмные, проценты доходят до 30. У фонда сейчас идёт программа под 6,5% и была программа для предпринимателей моногородов под 3,5%. Но займы — это не единственный плюс сотрудничества с фондом. Ещё он даёт возможность бесплатного обучения сотрудников и руководителей малых и средних предприятий, а также ИП. Тематика выстраивается под наши запросы, привлекаются интересные тренеры, назначается в удобное для предпринимателей время,рассказала Вероника Маркова.

Также в мероприятии участвовал вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин. От имени администрации города он наградил директора «Экспресс блеск» Юлию Никешину, а также индивидуальных предпринимателей Викторию Миронову, Наталью Клюкинских и Наталью Зятькову.

Для бизнеса, который расширяется, необходима финансовая подпитка, и сотрудничество с фондом даёт реальную возможность её получить. Давно сотрудничаем с фондом, я часто обращалась по многим вопросам. Сейчас очень помогли мне большим займом — половину под 3,5% и половину под 7%,говорит Алла Волчкова.