Школьники Тагила приняли участие во Всероссийской олимпиаде в рамках нацпроекта БКАД

Школьники Тагила приняли участие во Всероссийской олимпиаде в рамках нацпроекта БКАД

Сегодня, 11:53ОбществоPhoto: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Школьники из 31 образовательного учреждения Нижнего Тагила участвовали во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги», которая организована в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В общей сложности в олимпиаде участвовали 224 команды из школ города, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

В каждой команде ученики 1-4 классов выполняли задания, показывая свои знания ПДД и основ поведения на дорогах.

Многие из участников получили почетные грамоты, а некоторые были признаны победителями. Одной из победительниц стала Екатерина Ким, ученица школы 75/42. Она в первый же день выполнила все задания.

Когда увидела, что будет олимпиада «Безопасные дороги», захотела в ней поучаствовать, интересно ведь трудные задания или нет. Для меня было не сложно, ситуации обычные, их видишь каждый день по дороге в школу. Мы такие часто разбираем и с родителями, и на уроках. Просто нужно было быть внимательной, чтобы правильно ответить на все задания, рассказывает девочка.

Олимпиада БКАД
Photo:пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Руководство управления образования Нижнего Тагила считает, что такая олимпиада помогает сформировать у детей культуру безопасного поведения на дороге.

Руководитель управления Татьяна Удинцева рассказала, что количество ДТП снизилось по сравнению с прошлым годом.

Только в 2020 году нами совместно со специалистами ГИБДД, медицины и катастроф и автошкол проведены акции, автопробеги, конкурсы, фестивали, квесты, олимпиады, соревнования, инернет-челенджи, в которых были задействованы 14 345 детей, сказала Татьяна Удинцева.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев выразил надежду, что проведение этой олимпиады станет регулярным.

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