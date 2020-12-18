Школьники Тагила приняли участие во Всероссийской олимпиаде в рамках нацпроекта БКАД

Когда увидела, что будет олимпиада «Безопасные дороги», захотела в ней поучаствовать, интересно ведь трудные задания или нет. Для меня было не сложно, ситуации обычные, их видишь каждый день по дороге в школу. Мы такие часто разбираем и с родителями, и на уроках. Просто нужно было быть внимательной, чтобы правильно ответить на все задания, рассказывает девочка.