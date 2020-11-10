В Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта БКАД отремонтировали три «Улицы Победы»

Первая дорога была отремонтирована на улице Черных. Здесь было обновлено почти 14 тысяч квадратных метров полотна. Для замены асфальта и бортового камня от улицы Фрунзе до улицы Тагильской было выделено 22,3 миллиона рублей. Объект был сдан в середине лета.