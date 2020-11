В Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта БКАД отремонтировали три «Улицы Победы»

В рамках Всероссийской кампании «Улица Победы» в Нижнем Тагиле в 2020 году во время реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были отремонтированы три улицы, названные в честь Героев Советского Союза и Социалистического Труда, сообщает пресс-служба администрации города.

Из федерального и местных бюджетов на эти цели выделили 37 миллионов рублей. Первая дорога была отремонтирована на улице Черных. Здесь было обновлено почти 14 тысяч квадратных метров полотна. Для замены асфальта и бортового камня от улицы Фрунзе до улицы Тагильской было выделено 22,3 миллиона рублей. Объект был сдан в середине лета. По словам главы Ленинского района Геннадия Мальцева, улица не ремонтировалась давно. Работы проводились в основном в рамках текущего содержания. Вторым объектом стала дорога на улице Окунева. Здесь подрядчики заменили около пяти тысяч квадратных метров полотна. На ремонт выделили девять миллионов рублей. Последним объектом стала улица Матросова на Тагилстрое. Здесь заменили 4,8 тысячи квадратных метров полотна. Дороги Photo: пресс-служба администрации Нижнего Тагила Напомним, в рамках национального проекта БКАД в Нижнем Тагиле было отремонтировано 23 участка дорог. Общая стоимость работ составила 626 миллионов рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter