В столице Урала введен особый противопожарный режим до конца новогодних праздников

В Екатеринбурге введен особый противопожарный режим. Он будет действовать до 10 января.

Такие меры позволят властям города и надзорным органам установить дополнительный контроль за местами, где массово собираются люди. Также полномочия инспекторов расширили, чтобы они могли пресекать деятельность незаконных пунктов продажи и хранения пиротехники. Специалисты надзорных органов смогут в более короткие сроки привлекать к административной ответственности нарушителей правил реализации пиротехнических изделий и наказывать их серьёзными штрафами,сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга. В ведомстве уточнили, что принимаются экстренные меры для защиты жителей от пожаров и травм в праздничные дни. В этот период с горожанами будут проводить информационно-разъяснительную работа по вопросам обеспечения мер пожарной безопасности в зимний период. Напомним, ранее стало известно, что пожарные и Роспотребнадзор проверяют места продажи пиротехники перед новым годом. В регионе работает 169 таких точек. В Свердловской области перед новым годом проверяют места продажи пиротехники

